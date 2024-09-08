Трамп начал угрожать странам, которые избегают доллара

Отказ от использования американского доллара будет слишком дорогостоящим, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп. Политик пообещал ввести 100-процентный тариф на товары из этих стран. Источники агентства Bloomberg отмечают, что речь также может идти об экспортном контроле и повышенных сборах за валютные манипуляции.

Вы отказываетесь от доллара и не ведете бизнес с Соединенными Штатами, поэтому мы собираемся ввести 100-процентный тариф на ваши товары, — заявил Трамп.

Политик добавил, что доллар находится в «серьезной осаде» уже на протяжении восьми лет. По словам Трампа, Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка обсуждают отказ от американской валюты, однако США хотят, чтобы она оставалась мировой.

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Ранее Трамп заявил, что американские власти сами уничтожают доллар как мировую валюту, вводя санкции против других стран. Он рассказал, что, будучи на посту главы государства, тоже вводил санкции, однако очень быстро снимал их.

Администрация Штатов тем временем ввела санкции против судоходных компаний из Индии — Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping. По данным Минфина США, эти компании связаны с ООО «Арктик СПГ — 2» российской компании НОВАТЭК.