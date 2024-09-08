Новый глава МИД Украины выступил с заявлением по России

Новый глава МИД Украины Сибига призвал снять ограничения для ударов вглубь РФ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны Запада снять все ограничения по ударам вглубь России поставленным дальнобойным оружием. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.
Он указал на 51-ю статью устава ООН, согласно которой защищающаяся страна не может быть ограничена в защите.
«Международное право позволяет Украине наносить удары по законным военным целям на территории РФ. Позвольте Украине бить в ответ…» — написал Сибига.
Украинские власти регулярно заявляют о необходимости снятия ограничений на удары поставляемым оружием вглубь российской территории. В частности, они полагают, что такое решение поможет изменить динамику конфликта в пользу Киева. Многие союзники Украины поддерживают удары вглубь РФ, однако Соединенные Штаты на данный момент не изменили своей позиции, которая заключается в запрете подобных действий.
Чем известен новый глава МИД Украины Андрей Сибига?
В России к подобным призывам относятся негативно. В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что удары американским оружием по российской территории уже наносятся, Украина будет продолжать это делать и вглубь территории России.