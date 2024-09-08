Советник премьера Индии посетит РФ для обсуждения урегулирования конфликта на Украине

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на следующей неделе посетит Россию, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал India Today со ссылкой на источники.

«Советник по национальной безопасности (СНБ) Аджит Довал посетит Москву с 10 по 11 сентября, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и обсудит мирные усилия», — говорится в сообщении.

В ходе визита в Россию он также примет участие во встрече советников стран БРИКС по нацбезопасности. В рамках нее Довал проведет двусторонние встречи со своими российскими и китайскими коллегами, на которых, отмечает India Today, может продолжить обсуждения, начатые на июльском саммите в Москве. Детали не уточняются.

23 августа глава правительства Индии Нарендра Моди встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Одной из обсуждаемых тем стал продолжающийся конфликт.