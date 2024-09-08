США назвали причины, почему Зеленский устроил массовое увольнение своих кадров
Владимир Зеленский уволил множество чиновников в связи с неудачной атакой на Курскую область. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom такое заявление сделала отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон.
«Насколько мне известно, он уволил многих, кто был ответственен за эту операцию, поскольку теперь осознает, что это была серьезная ошибка», — отметил офицер.
В США высказались о судьбе Зеленского после провала в Курской области
По мнению Уилкерсона, у лидера киевского режима осталось немного вариантов: он может либо спасти свою жизнь, укрывшись в одном из своих поместий с накоплениями, либо встретиться с судьбой.
Ранее, Владимир Зеленский сообщил, что работает над созданием дорожной карты для Украины и намерен представить этот документ кандидатам в президенты США, а также лидерам «Большой семерки». Завершение плана запланировано на ноябрь.