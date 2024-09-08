Владимир Зеленский уволил множество чиновников в связи с неудачной атакой на Курскую область. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom такое заявление сделала отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон.

© fedpress.ru

«Насколько мне известно, он уволил многих, кто был ответственен за эту операцию, поскольку теперь осознает, что это была серьезная ошибка», — отметил офицер.

В США высказались о судьбе Зеленского после провала в Курской области

По мнению Уилкерсона, у лидера киевского режима осталось немного вариантов: он может либо спасти свою жизнь, укрывшись в одном из своих поместий с накоплениями, либо встретиться с судьбой.

Ранее, Владимир Зеленский сообщил, что работает над созданием дорожной карты для Украины и намерен представить этот документ кандидатам в президенты США, а также лидерам «Большой семерки». Завершение плана запланировано на ноябрь.