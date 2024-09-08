Мельник призвал Шольца договориться с Москвой

Германии следует предпринять дипломатические усилия, чтобы завершить конфликт между Россией и Украиной. С таким заявлением выступил украинский посол в Бразилии Андрей Мельник, сообщает издание Berliner Zeitung.

«Лично я считаю, что канцлер Олаф Шольц мог бы проявить творческий подход», — отметил дипломат.

Шольц призвал украинцев в Германии скорее найти работу

Он предложил Шольцу выяснить, будут ли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным иметь смысл. Мельник напомнил, что у ФРГ до сих пор существует посольство в Москве, в свою очередь украинцы «доверяют немцам».

Дипломат признался, что заметил новые сигналы от России по поводу готовности к посредничеству со стороны Китая, Бразилии и Индии. По его мнению, было бы преждевременно говорить, «готова ли Украина к этому».