Американский лидер Джо Байден отдыхал около 40% своего президентского срока.

Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на подсчёты Национального комитета Республиканской партии.

Из материала газеты следует, что Байден почти за четыре года президентства провёл в отпуске 532 дня.

«532 дня отпуска — около 40% из 1326 дней, которые он (Байден. — RT) провёл на своём посту», — пишут журналисты.

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Среднестатистическому гражданину США, чтобы получить такое количество выходных дней, необходимо работать около 48 лет.

Ранее Байден по ошибке заявил, что ездил в КНДР.