В США заявили о неизбежности ядерной войны

Ядерная война неизбежна из-за высокого уровня напряженности в мире. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

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Он подчеркнул, что это является вопросом времени. Риттер отметил, что мировое сообщество начинает отходить от классической концепции ядерного сдерживания, которая не предполагает нанесение превентивного ядерного удара.

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По его словам, государства перестали обсуждать вопросы контроля над оружием массового применения и сокращения арсенала.