В Британии назвали катастрофой потери ВСУ после ударов России

Российские войска уничтожают переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты ATACMS и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

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По его словам, украинская армия потеряла 13 HIMARS и РСЗО M-270.

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«Мы уже не слышим так много сообщений об их работе», — отметил эксперт.

Он назвал катастрофой уничтожение этой техники, пояснив, что западные партнеры Киева неохотно передают HIMARS и боеприпасы к ним.