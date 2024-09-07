Шольц обратился с призывом к живущим в Германии украинцам

\Канцлер Германии Олаф Шольц призвал прибывающих в ФРГ украинцев как можно скорее найти работу. Об этом он заявил во время общения с гражданами в городе Тельтов (федеральная земля Бранденбург), пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шольц сообщил, что благодаря мерам правительства ФРГ число трудоустроенных украинцев увеличилось более чем на 200 тысяч.

"Однако, если позволите, сюда добавились еще несколько сотен тысяч. Поэтому я хочу, чтобы работали", - заявил канцлер.

При этом он считает приемлемой ситуацию, когда украинцам для начала пришлось бы пойти на частичную занятость или понижение квалификации.

"Это допустимо в других странах, это должно иметь силу и для Германии", - приводит издание слова Шольца.

Канцлер призвал снизить бюрократические барьеры для приема на работу. По его мнению, "не может быть и так, что из 2 тыс. украинских врачей, которые хотели работать в Германии, только 120 получили разрешение".

Сейчас украинцы в ФРГ в виде исключения из правил получают гражданское пособие (Bürgergeld, "бюргергельд"). Этот вид помощи обычно полагается гражданам Германии и резидентам, которые потеряли работу или оказались в сложном финансовом положении. Преимуществом Bürgergeld, помимо того, что его размер выше стандартной материальной помощи беженцу на 103 евро, является то, что получатели такого пособия имеют право сразу же посещать языковые курсы, работать, пользоваться консультационными и квалификационными услугами центров занятости. Как правило, "бюргергельд" начисляются до тех пор, пока соискатель, предварительно зарегистрировавшийся на бирже труда, не найдет новую работу. Плюс к этому пособие подразумевает доступ ко всем медицинским услугам, страховые взносы оплачивает государство.

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По данным немецких властей, около 700 тыс. украинцев в ФРГ получают "бюргергельд", из них примерно 480 тыс. находятся в трудоспособном возрасте. Германия сейчас занимает лидирующую позицию среди стран ЕС по числу украинцев, получивших временное убежище: согласно официальной статистике, на конец прошлого года их насчитывалось более 1 млн.