В Китае в зоне действия супертайфуна «Яги» оказались свыше 1 млн человек

Тайфун «Яги» стал самым сильным в районе Южно-Китайского моря в последние 10 лет, в зоне его действия погибли три человека, более 1 млн человек оказались в зоне бедствия, сообщило Центральное телевидение Китая.

Супертайфун «Яги» стал 11-м по счету в 2024 году, он дошел до берегов провинций Хайнань и Гуандун в пятницу, передает «Sputnik Беларусь».

К середине субботы в зоне бедствия оказались 1,227 млн человек, живущих в провинциях Гуандун, Хайнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил оперативно реагировать на последствия тайфуна и организовать работу по оказанию помощи и переселению людей из зоны действия стихийного бедствия.

Также он отдал указание о срочном восстановлении поврежденной инфраструктуры и обеспечении безопасности жизни населения.

Отмечается, что тайфун частично приостановил транспортное сообщение.