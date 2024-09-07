Шольц оценил свои шансы на переизбрание
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что уверен в своей победе на выборах в 2025 году. Свои шансы на переизбрание он оценил в интервью изданию Tagesspiegel.
Политик также выразил уверенность в победе его партии социал-демократов (СДПГ).
«Я твердо верю, что у меня и у СДПГ будет настолько сильный мандат в 2025 году, что мы возглавим и следующее правительство», — поделился он.
Кроме того, как полагает Шольц, правящая коалиция продержится до истечения срока полномочий.
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В конце августа немецкий канцлер заявил о намерении переизбраться на второй срок. Он отметил, что, когда он избрался на свой пост в 2021 году, ситуация в стране была не менее тяжелой.