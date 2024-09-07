В Одессе жители перекрыли улицу из-за отсутствия электричества

Жители Одессы перекрыли движение на одной из улиц в знак протеста против длительных отключений электричества. Об этом сообщило издание "Страна", распространив соответствующие видео в своем Telegram-канале.

По сведениям издания, люди недовольны отсутствием энергоснабжения на протяжении нескольких дней.

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Власти Украины признают, что страна с весны потеряла значительный объем генерации энергии, были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС, уничтожен крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области - Трипольская ТЭС. В первые месяцы лета в стране практически ежедневно вводили графики отключения света, а импорт электроэнергии был доведен до технически возможного максимума. 26 августа на Украине вновь сообщили о массовом повреждении объектов энергетической инфраструктуры, в том числе Киевской ГЭС. В стране вновь ежедневно вводятся графики отключения света, а энергосистема привлекает аварийную помощь из Европы.