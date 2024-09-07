The Hill: Белый дом решил отправить Байдена в турне в последние месяцы президентства

Американский 81-летний президент Джозеф Байден в последние месяцы своего президентского срока намерен ездить по США с рассказами о своих достижениях, сообщил источник в Белом доме.

Байден начнет путешествие по Соединенным Штатам, в ходе выступлений он будет рассказывать о достигнутом прогрессе при его администрации, а также о том, что нужно сделать, сообщил собеседник The Hill, передает РИА «Новости».

Неназванные советники администрации президента сообщили, что глава Белого дома будет напоминать избирателям о том, что он смог сделать на своем посту, а также поддерживать кандидата на пост главы государства от демократов Камалу Харрис.

Байден намерен рассказывать о снижении стоимости жилья, сокращении студенческих долгов и т.д.

Ранее действующий госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не станет продолжать работу на этом посту в случае победы Харрис на выборах.