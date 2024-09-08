В США заявили об «очень реальной» угрозе терактов

Угроза террористических актов в США и Канаде «очень-очень реальна». Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео.

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По его словам, перед Федеральным бюро расследований (ФБР) стоит крайне сложная задача. Он также отметил, что одной из причин возросших рисков терактов является миграционный кризис.

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«Возросшая террористическая угроза в Канаде и США очень-очень реальна. Мы не контролируем свою границу, и от этого угроза резко возрастает», — сказал Помпео.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США своей реакцией на ситуацию с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» подспудно легитимизируют терроризм.