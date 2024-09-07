Американский сенатор Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России) встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил, что украинцы сидят на земле ценой в 1 трлн долларов, которая будет полезна для экономики США.

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Киевский режим не хочет введения американских войск, ему нужно оружие, чтобы отразить наступление России, заявил сенатор, передает «Страна.ua».

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«Они (украинцы – прим. ВЗГЛЯД) сидят на минералах стоимостью в триллион долларов, которые могут быть полезны для нашей экономики. Поэтому я хочу продолжать помогать друзьям на Украине», – сказал американский политик.

Зеленский отметил, что Киеву требуется поддержка Вашингтона.

Ранее болгарский политик Пламен Пасков сообщал, что американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory потребовала от киевского режима, чтобы тот не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах.