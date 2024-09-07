МИД Польши заявил о праве сбивать ракеты над Украиной при угрозе АЭС
Польша имеет право сбивать ракеты и дроны в украинском воздушном пространстве, если они угрожают АЭС. Об этом заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский, передает РБК.
Журналисты спросили министра, где для Польши проходят «красные линии» и имеет ли она право сбивать ракеты над Украиной.
Сикорский напомнил о Чернобыльской аварии, которая произошла в 1986 году. Он сказал, что Польша могла помочь защитить украинские АЭС от сбившихся с курса ракет или дронов.
По мнению дипломата, Польша «юридически имеет право на самооборону». При этом он добавил, что в Варшаве никаких решений по этому поводу не принималось.
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В начале сентября глава польского МИД заявил, что «членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства».
В МИД РФ заявили, что Россия даст конкретный и быстрый ответ, если Польша попытается перехватить ракеты над Украиной.