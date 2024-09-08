Власти Германии сделают все, чтобы наказать ответственных за подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». С таким обещанием выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Мы выступаем за то, чтобы ничего не было утаено. Будет сделано все для того, чтобы те, кто это сделал, были наказаны», — сказал Шольц, говоря о расследовании терактов на «Северных потоках».

Отвечая на вопрос, доверяет ли он президенту Украины Владимиру Зеленскому после сообщений о причастности украинцев к подрыву, канцлер заявил, что состоит в хороших отношениях с главой государства.

«Одновременно мне совершенно ясно, что эти вещи должны быть расследованы», — добавил Шольц.

В ФРГ заявили о желании Шольца знать, кто стоит за подрывами "Северных потоков"

Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва не получила достоверных данных о расследовании дела о подрыве «Северных потоков». Он назвал эту ситуацию удручающей.

В августе Германия выдала ордер на арест украинца по подозрению в подрывах газопроводов.