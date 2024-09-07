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Филиппо: режим Зеленского постигла двойная катастрофа

Режим Владимира Зеленского постигла двойная катастрофа из-за проблем внутри Украины, а также провала на фронте.

Филиппо: режим Зеленского постигла двойная катастрофа
© globallookpress.com

Такой точкой зрения поделился на своей странице в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Внутренняя и внешняя катастрофа для режима Зеленского. Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю! Провал атаки на Россию и массированное наступление России в Донбассе», — отметил французский политик.

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Ранее Филиппо заявил, что Зеленский меняет подход к России из-за гнева украинцев и неудач на фронте.

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