Режим Владимира Зеленского постигла двойная катастрофа из-за проблем внутри Украины, а также провала на фронте.

Такой точкой зрения поделился на своей странице в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Внутренняя и внешняя катастрофа для режима Зеленского. Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю! Провал атаки на Россию и массированное наступление России в Донбассе», — отметил французский политик.

Зеленский анонсировал новый план по Украине

Ранее Филиппо заявил, что Зеленский меняет подход к России из-за гнева украинцев и неудач на фронте.