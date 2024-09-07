Западные СМИ не пишут о расследовании подрыва «Северных потоков», поскольку Киев причастен к этому теракту. Так считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Словацкий лидер выступил в эфире программы «Субботние диалоги» и посвятил часть рассуждений теме диверсии на газопроводах.

«Это атака на стратегическую энергетическую инфраструктуру, Урсула фон дер Ляйен говорила, что последствия должны быть самые строгие. Почему не говорим об этом? Ах, потому что Украина», — сказал Фицо.

Политик подчеркнул, что не понимает, почему словацкие СМИ не занимаются темой «Потоков», хотя «все хорошо знаем, как это было и кто это сделал».

Залужный прокомментировал информацию о его приказе взорвать «Северные потоки»

«Сегодня это уже понятно, что это была какая-то группа украинцев», — добавил Фицо.

В августе немецкие правоохранители выдали первый ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в подрыве «Северных потоков».