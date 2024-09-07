Германский союз журналистов раскритиковал Шольца за заявление о прессе

Председатель Германского союза журналистов (DJV) Мика Бойстер подверг критике канцлера Олафа Шольца за заявление об освещении прессой ФРГ работы правящей коалиции.

"Задача канцлера - творить политику, разъяснять и отвечать на вопросы журналистов. Возникает впечатление, что Шольц уклоняется от критических вопросов. Сваливать проблемы на журналистов недостойно должности федерального канцлера, ведь он в конечном итоге несет ответственность за свою политику", - заявил Бойстер газете Tagesspiegel.

В опубликованном ранее в субботу интервью этому изданию Шольц раскритиковал СМИ за освещения деятельности правительства, в частности, утверждал, что "за пороховым дымом иногда невозможно наблюдать, какие решения были приняты" коалицией. "При этом многие из этих решений являются прорывными", - заметил канцлер. "Слишком часто сообщается только о том, кто как предстает, кто неприемлемым образом себя ведет, кто выглядит мило или особенно здорово подбирает выражения",- считает он. "Но мы здесь занимаемся не новой серией "Хорошие времена, плохие времена" ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - известный немецкий сериал, "мыльная опера" - прим. ТАСС), но речь идет о политике", - продолжал Шольц.

"Меня раздражает, когда осмысление политики концентрируется на пустом шуме, который можно слышать при реализации каждой принятой реформы, а при освещении прессой содержание едва ли играет роль", - заявил канцлер. В итоге, по его мнению, граждане не могут понять, о чем собственно идет речь.

В последние месяцы работа правящих в ФРГ партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП) сопровождается ожесточенными спорами и разногласиями. Сначала яблоком раздора стал проект бюджета на 2025 год, по которому СДПГ, "Зеленые" и либералы долгое время не могли достигнуть консенсуса в связи с острой нехваткой денег. Когда же они все-таки пришли к соглашению, оказалось, что на военную поддержку Киева будет выделено в два раза меньше средств, чем в текущем году. Вопрос поставок вооружений Украине в значительной степени обострил отношения между партнерами, в том числе между Минфином, которым руководит Кристиан Линднер (СвДП), с одной стороны, и Минобороны (Борис Писториус, СДПГ) и МИД (Анналена Бербок, "Зеленые"), с другой.