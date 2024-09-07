Зеленский анонсировал новый план по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что руководство страны работает над новым планом по мирному урегулированию конфликта с Россией. Об этом он рассказал в беседе с итальянскими журналистами в субботу, 7 сентября.

На полях экономического форума в Черноббьо Зеленский сообщил, что новая дорожная карта по ситуации находится в разработке и что он намерен представить ее кандидатам в президенты США — Камале Харрис и Дональду Трампу. Кроме того, он обсудит план с лидерами «Большой семерки» (G7).

— План будет готов в ноябре. Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам G7, потому что я хочу знать, что они думают по этому поводу, — сказал глава украинского государства.

Зеленский не раскрыл деталей этой идеи, но журналисты полагают, что она будет подразумевать участие западных союзников в защите Украины в качестве гарантии прекращения огня. Также это позволит начать переговоры с Россией, передает РИА Новости.

СМИ: конфликт на Украине достиг переломного момента

До этого Владимир Зеленский призвал западных партнеров завершить конфликт осенью. Сенатор Совета Федерации России Григорий Карасин в свою очередь назвал эту идею реалистичной.