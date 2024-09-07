Главы разведок США и Британии заявили об угрозах со стороны России

Директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава британской службы внешней разведки MI-6 Ричард Мур предупредили о «беспрецедентном спектре угроз», с которыми сталкиваются их страны. Об этом сообщила газета Financial Times.

Также, по мнению глав разведок двух стран, угрозы западным государствам исходят от Китая и террористических группировок, в частности ИГИЛ*. Более того, главным вызовом XXI века для Британии и США является именно Китай, передает ТАСС.

В связи с этим ЦРУ и MI-6 были вынуждены корректировать свою деятельность. В частности сейчас разведки направляют значительные средства на свою работу, а НАТО наращивает активность у западной границы России.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, деятельность которой на территории России запрещена.