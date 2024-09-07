Православная церковь Молдавии заявила о давлении властей

Синод Православной церкви Молдавии выразил свою озабоченность по поводу давления, оказываемого властями на священнослужителей.

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В документе, опубликованном Митрополией Молдавии, отмечается, что к священникам приходят сотрудники правоохранительных органов и требуют подписать различные непонятные документы. Некоторые священнослужители были задержаны на пограничных пунктах и подвергнуты тщательному досмотру без каких-либо оснований, передает ТАСС.

Синод призывает власти «прекратить моральные пытки церкви». Также в документе осуждаются высказывания депутата Василе Шоймару о том, что власти намерены ликвидировать ПЦМ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий действие Украинской православной церкви.