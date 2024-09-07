Став президентом США Дональд Трамп может признать за Москвой новые регионы. При этом он будет добиваться охлаждения отношений РФ и КНР. Так полагает американский журналист Джексон Хинкл, сообщает РИА Новости.

Хинкл подчеркнул, что близкий к Трампу предприниматель, экс-кандидат в президенты Вивек Рамасвами предлагал признать за Россией новые регионы.

По словам журналиста, администрация Трампа «может попробовать что-то такое», но взамен потребует у Москвы охлаждения отношений с Пекином.

«Они (Россия), в свою очередь, должны будут мутить воду в своих отношениях с Китаем в попытках создать новый китайско-советский раскол», — сказал Хинкл.

Он добавил, что Трампу не удастся завершить украинский конфликт без согласия президента России. США не могут диктовать свои условия России, хотя сам Трамп может этого не понимать.

«Так что посмотрим. Не знаю, есть ли на самом деле план», — резюмировал журналист.

Ранее КНР и Россия заявляли, что никому не удастся «вбить клин» в сложившееся беспрецедентное партнерство двух стран. Накануне в МИД РФ отметили, что в тайваньский политик пытался нанести ущерб российско-китайским отношениям в угоду Западу.