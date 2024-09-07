Ким Чен Ын променял российский Aurus на новый Mercedes-Maybach.

Британские журналисты обратили внимание на ролик Корейского центрального телевидения: во время поездки в пострадавшие от наводнения районы глава государства засветил очередной роскошный автомобиль. Судя по видео, речь идёт об обновлённом Mercedes-Maybach GLS 600, причём в спецификации для США. За океаном цены на такой вседорожник стартуют со 178 450 долларов.

В марте северокорейский лидер пересел на Aurus Senat — бронированный лимузин Ким Чен Ын получил в подарок от российской стороны. Затем в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян эпатажному руководителю коммунистической партии вручили другой Aurus Senat, в форм-факторе седана. Какое-то время Ким Чен Ын регулярно пользовался «Аурусами», но теперь вернулся к продукции Mercedes-Benz.

Путин покатал Ким Чен Ына по Пхеньяну на Aurus

Несмотря на санкции в автопарке северокорейского лидера есть очень редкие и дорогие модели. Mercedes-Maybach S 650 образца 2019 года, Mercedes-Maybach S 650 Pullman, дорестайлинговый Mercedes-Maybach GLS, бронированные Maybach 57 и Rolls-Royce Phantom седьмого поколения. Новый вседорожник относится к 2024 модельному году, и, судя по габаритным огням, изначально был предназначен для североамериканского рынка.

Обновлённые Mercedes-Maybach GLS продаются меньше года, поэтому даже в России такие вседорожники большая редкость. Как в Северную Корею попадают «санкционные» автомобили наверняка останется тайной, хотя ещё пять лет назад американские журналисты провели целое расследование, посвященное поставкам пульмана в «двести двадцать первом» кузове.