Шольц оценил свои шансы на переизбрание на пост канцлера Германии

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что в 2025 году ему удастся переизбраться на второй срок. Политик сделал соответствующее заявление в ходе интервью для газеты Tagesspiegel.

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По его словам, он намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы немецкого правительство от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"Я твердо верю в то, что СДПГ и я в 2025 году получим настолько сильный мандат, что сможем возглавить следующее правительство", — сказал Шольц.

Он добавил, что его участие в электоральном процессе поддержали многие чиновники. В том числе речь идет о министре обороны страны Борисе Писториусе. Немецкие журналисты считают, что с главой военного ведомство у Социал-демократической партии Германии будет больше шансов на победу на предстоящих парламентских выборах.

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Также во время беседы главе правительства задали вопрос, не деморализует ли его мысль о еще четырех годах правления. В ответ Шольц подчеркнул, что является "бегуном в хорошей форме".

1 сентября в Саксонии и Тюрингии состоялись выборы в земельные парламенты. Среди других политических объединений на них была представлена и СДПГ, но потерпела поражение. В обоих регионах победила "Альтернатива для Германии" (30,5%), а Социал-демократическая партия Германии не смогла войти даже в тройку политических объединений с лучшим результатом.