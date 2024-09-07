На Вьетнам обрушился апокалипсис Яги

Тайфун Яги обрушился на Вьетнам. Скорость ветра превышает 149 км/ч. Ураган срывает конструкции высотных зданий, обрушивает краны, топит яхты и вызывает массовые отключения электроэнергии в провинциях. Об этом сообщает вьетнамское издание VN Express.

«В 12:00 шторм вышел на побережье района Куангнинь — Хайфон с силой ветра 12-13 баллов. В городах Хайфон, Тхайбинь, Куангнинь произошло отключение электроэнергии», — сообщает издание.

В соцсетях туристы пишут, что по улицам «летает всё, что не прибито»: ураган «сдувает людей» и даже мотоциклы. Сильные ветры сопровождаются проливными дождями.

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Утром 7 сентября из-за ливня произошел оползень на национальной автомагистрали 4H. Движение здесь было прервано, машины направили по другому маршруту.

Непогода добралась до Ханоя, здесь 7 сентября сильный ветер сорвал железную крышу обувной фабрики. В столице падают деревья, их вырывает с корнем. Председатель Народного комитета Ханоя Чан Си Тхань призвал людей не выходить из домов, чтобы не рисковать своей жизнью.

Отменены массовые мероприятия. В частности, перенесен футбольный матч Россия – Таиланд, который должен был состояться в Ханое.