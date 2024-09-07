Американский предприниматель Илон Маск написал основателю Telegram Павлу Дурову в соцсети X, что тревожился из-за новостей о его аресте во Франции. Таким образом миллиардер отреагировал на пост разработчика, в котором тот поблагодарил подписчиков за поддержку.

Было тревожно это (арест. — NEWS.ru) видеть. Рад, что с тобой все хорошо, — написал Маск.

Ранее Илон Маск допустил возможное ограничение своих поездок после ареста Павла Дурова французскими спецслужбами. Как уточнил предприниматель, его путешествия, вероятно, ограничатся государствами, где свобода слова защищена конституцией.

Маск обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании Дурова

До этого американского бизнесмена обеспокоила возможная причастность Соединенных Штатов к задержанию Дурова. Так он отреагировал на интервью экс-сотрудника Госдепартамента Майка Бенца журналисту Такеру Карлсону на тему ареста российского предпринимателя. Маск считает, что мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах ареста основателя Telegram.

Дуров, имеющий помимо российского гражданства паспорта Франции и ОАЭ, был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Его обвиняют в «пособничестве» незаконному обороту наркотиков, мошенничеству, а также терроризму. За это Дурову может грозить до 20 лет заключения. Позже его отпустили под залог, он не должен покидать территорию Франции до окончания расследования.