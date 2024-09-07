Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось убедить западных союзников разрешить снятие ограничений на удары вглубь территории России. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Просьба Зеленского разрешить удары вглубь России не принесла заметного прогресса, так как главный военный сторонник Украины, США, не стали немедленно отменять свои ограничения на использование вооружений большей дальности», — отмечается в публикации.

По мнению газеты, подобный «публичный тупик подчеркивает повышение ставок для Зеленского», так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят постоянные потери на линии фронта.