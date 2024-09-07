Орбан заявил о вреде Украины для ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал втягивание Европы в конфликт на Украине вредным.

Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera на полях экономического форума в Черноббьо.

«Мои критические замечания по поводу европейской политики касаются того, что вместо того, чтобы следовать европейским интересам, мы отождествляем свою позицию с позицией Украины, и это всё глубже втягивает нас в конфликт. Это не есть хорошо для Европы, наоборот, очень вредно», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что прекращение конфликта должно находиться в интересах Европы.

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