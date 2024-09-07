На Украине сообщили о попытке захвата храма УПЦ под Киевом

Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Боярка Киевской области. Об этом сообщил украинский телеканал "Первый казацкий".

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"В эти минуты происходит захват храма УПЦ... рейдерский захват Покровского храма УПЦ в городе Боярка Киевской области", - пишут журналисты.

Отмечается, что прихожане и служащие в храме священники призывают всех православных жителей Боярки защитить храм.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Позднее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении патриарху Русской православной церкви Кириллу по статьям: "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "оправдание либо отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины" и "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".