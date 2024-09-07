В Киеве неизвестные сожгли автомобиль военного

Автомобиль, принадлежащий военному, сгорел в Киеве минувшей ночью. Об этом сообщило украинское издание "Страна", опубликовав соответствующее видео.

Известно, что машину подожгли неизвестные. Другие подробности не приводятся.

Судя по видеокадрам, автомобиль восстановлению не подлежит.

В последнее время по Украине прокатилась волна поджогов автомобилей военнослужащих и сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкоматов). Таким образом жители выражают протест против насильственной мобилизации. Часто поступают сообщения о поджогах машин в Виннице, Днепре, Киеве, Львове, Одессе, Ровно, а также в Харьковской области.