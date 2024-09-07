В США объяснили, почему Вашингтон проигрывает борьбу за Красное море

Соединенные Штаты в течение 2024 года так и не смогли ничего сделать с йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситы), в связи с чем США проигрывают борьбу за Красное море. Об этом пишет Bloomberg.

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"Кто бы ни стал президентом в 2025 году, ему придется признать тот факт, что Америка проигрывает борьбу за Красное море, со всеми пагубными глобальными последствиями, которые могут последовать", - говорится в сообщении издания.

По оценке агентства, результаты ударов, которые США совместно с Великобританией предприняли против хуситов в январе 2024 года, оказались "в лучшем случае средними".

Кроме того, в течение всего 2024 года группировка оказалась "не столько сдержана, сколько воодушевлена", добавляется в материале.

До этого хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море. В заявлении хуситов подчеркивалось, что для атаки судна были применены ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.