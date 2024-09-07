Журналист заявил, что США заранее знали об отставках министров на Украине

В США заранее были осведомлены о предстоящих перестановках в украинском кабмине, которые произошли в начале сентября, Вашингтон мог надавить на Киев в этом вопросе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил американский журналист Джексон Хинкл.

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«Очевидно, что такое массовое увольнение, около девяти или десяти позиций, не могло произойти без серьезного диалога с США», — подчеркнул он.

Журналист в этой связи выразил уверенность в том, что США были осведомлены о готовящихся перестановках во властных структурах Украины. При этом Хинкл также не исключил, что перестановки в украинском кабмине могли произойти в результате давления Соединенных Штатов.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Владимира Зеленского.

При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить, в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии объяснили кадровые перестановки на Украине.