В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России

Последней провокацией Владимира Зеленского будет попытка вовлечь Вашингтон в конфликт с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского политолога Джона Миршаймера.

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«Зеленский в отчаянии, у него не осталось ходов, кроме как попытаться втянуть американцев и заставить их сражаться против русских. Только в этом случае он будет чувствовать себя хорошо», — заявил эксперт.

В США высказались о стратегической цели Украины

По его словам, в Киеве понимают, что не могут победить Россию на поле боя, однако верят, что якобы смогут это сделать при участии американских войск.

Ранее Зеленский, выступая на базе «Рамштайн» в ФРГ, призвал союзников игнорировать красные линии России и предоставить Украине дальнобойное оружие.