Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Риттер назвал стратегическим провалом Украины нападение на Курскую область.

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«Очевидно, что атака на Курскую область превратилась в стратегическую катастрофу для украинцев», — отметил экс-разведчик.

По мнению аналитика, действия на курском направлении вынудили ВЫСУ снять войска с ключевых участков фронта в Донбассе. Это существенно ослабило позиции Украины в зоне специоперации.