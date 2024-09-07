В США испугались ответа России из-за отправки ракет ВСУ
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прокомментировал возможные последствия отправки дальнобойных ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Джонсон испугался ответа России из-за отправки ракет ВСУ. По его мнению, подобные действия спровоцируют реакцию.
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«Кажется, Соединенные Штаты не хотят попасть в ловушку, потому что поняли, что если они дадут Украине ракеты, то русские не позволят нам уйти от ответа, и мы дорого заплатим», — сказал он.