В США испугались ответа России из-за отправки ракет ВСУ

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прокомментировал возможные последствия отправки дальнобойных ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Джонсон испугался ответа России из-за отправки ракет ВСУ. По его мнению, подобные действия спровоцируют реакцию.

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