$89.82+0.1299.72+0.52
Почта

В США испугались ответа России из-за отправки ракет ВСУ

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прокомментировал возможные последствия отправки дальнобойных ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

В США испугались ответа России из-за отправки ракет ВСУ
© РИА Новости. Стрингер

Джонсон испугался ответа России из-за отправки ракет ВСУ. По его мнению, подобные действия спровоцируют реакцию.

Основатель Megaupload и Mega назвал заявление Пентагона отступлением США

«Кажется, Соединенные Штаты не хотят попасть в ловушку, потому что поняли, что если они дадут Украине ракеты, то русские не позволят нам уйти от ответа, и мы дорого заплатим», — сказал он.
В мире
Ларри Джонсон
ЦРУ
Пентагон
Соединенные Штаты
Украина