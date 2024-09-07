Основатель Megaupload и Mega назвал заявление Пентагона отступлением США

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал заявление министра обороны США Ллойда Остина про использование дальнобойных ракет для ударов Украины вглубь России отступлением США, сообщает РИА Новости.

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«Никаких дальних ударов по территории России с помощью американских ракет, предоставленных Украине. Это шаг вниз по лестнице эскалации и хорошие новости для человечества», — сообщил бизнесмен.

В США высказались о стратегической цели Украины

Шмитц опубликовал видеофрагмент с конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Киеву, на которой выступал глава американского военного ведомства. В нем Остин объясняет журналистам, что предоставление дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте.

По его словам, применение Вооруженными силами Украины средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть военные аэродромы России. Глава Пентагона отметил, что большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости даже для дальнобойного оружия.