Основатель Megaupload и Mega назвал заявление Пентагона отступлением США
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал заявление министра обороны США Ллойда Остина про использование дальнобойных ракет для ударов Украины вглубь России отступлением США, сообщает РИА Новости.
«Никаких дальних ударов по территории России с помощью американских ракет, предоставленных Украине. Это шаг вниз по лестнице эскалации и хорошие новости для человечества», — сообщил бизнесмен.
В США высказались о стратегической цели Украины
Шмитц опубликовал видеофрагмент с конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Киеву, на которой выступал глава американского военного ведомства. В нем Остин объясняет журналистам, что предоставление дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте.
По его словам, применение Вооруженными силами Украины средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть военные аэродромы России. Глава Пентагона отметил, что большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости даже для дальнобойного оружия.