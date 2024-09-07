В США объяснили, как отличать «вмешательство» от «влияния» на выборы

В США глава министерства внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас объяснил, как в американской администрации разделают вмешательство в выборы президента и влияние на них, сообщает РИА Новости.

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«Я бы сделал различие между вмешательство и влиянием», — заявил он.

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Майоркас считает, что попытка «лишить избирателей их роли — это вмешательство».

«Влияние — это продвижение повестки в соцсетях, чтобы повлиять на электорат», — указал руководитель ведомства.

Министр отметил, что власти США считают, что иностранные силы пытаются «посеять раздор». Чиновник подчеркнул, что Россия, Иран и Китай «видят выборы как слабое место» и пытаются повлиять на электоральные процессы, продвигая поддержку одного из кандидатов.