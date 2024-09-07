Успехи армии России на поле боя привели к серьезным кадровым перестановкам на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на британского эксперта Александра Меркуриса.

«Я полагаю, что это не первые перестановки, мы движемся к концу», — заявил он.

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Меркурис считает, что чем хуже будет ситуация на поле боя для Киева, тем чаще будут происходить кадровые изменения, поскольку многие украинские чиновники, поняв реальную ситуацию, пожелают уйти со своих постов и отправиться в более безопасное место, уехав на Запад.