Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест Мадуро

Аргентина обратилась к прокурору Международного уголовного суда с просьбой выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает РИА Новости со ссылкой на аргентинский МИД.

© РИА Новости

МИД Венесуэлы назвал арест самолета Мадуро актом пиратства

В ведомстве заявили, что это связано после событий 28 июля и «совершения новых деяний, которые можно рассматривать как преступления против человечности, Аргентина настоятельно призывает прокурора Международного уголовного суда обратиться в палату предварительного производства с просьбой выдать ордер на арест Николаса Мадуро».

Также МИД призвал арестовать других руководителей правительства Венесуэлы.