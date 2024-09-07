В США заявили о попытке Китая влиять на выборы на уровне штатов

Китай пытается влиять на ход выборов в США на уровне штатов и на местном уровне, а не на президентское голосование, заявили американские спецслужбы. Об этом пишет ТАСС.

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По словам представителя аппарата директора национальной разведки США, разведка продолжает считать, что КНР не пытается влиять на президентскую гонку.

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«Китай со своей стороны концентрирует внимание на выборах нижестоящих уровней», — подчеркнул он.

По словам специалиста, китайская сторона пытается выстроить отношения с американскими должностными лицами и структурами на уровне штатов, местном уровне. Он указал на «заинтересованность Пекина в некоторых избирательных гонках, не относящихся к президентской».

Ранее МИД КНР обвинил США в давлении и вмешательстве во внутренние дела страны. В ведомстве также отметили, что американская сторона использует «неправильные слова и действия» и порочит имидж Китая. Там подчеркнули, что Пекин готов к диалогу с Вашингтоном, но он не должен быть с «позиции силы».