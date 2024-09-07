Маск оценил высказывание Путина о Камале Харрис

Американский бизнесмен Илон Маск оценил высказывание президента России Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах в США.

«Интересно», — написал он в социальной сети X, комментируя новость пользователя соцсети о заявлении российского лидера.

Ранее Путин иронично отметил, что Россия поддержит Харрис после того, как действующий глава Белого дома Джо Байден вышел из президентской гонки.

Позже Белый дом выразил недовольство комментарием Путина о выборах в США.