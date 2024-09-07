Обвинения США российских СМИ во вмешательстве в выборы — очередная попытка американских политиков скрыть собственные противоправные действия. Такое заявление сделал бывший кандидат в президенты США, республиканец Вивек Рамасвами в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на YouTube-канале Карлсона.

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Рамасвами напомнил, что Вашингтон и раньше выступал с аналогичными обвинениями накануне выборов в стране. В этом прослеживается «некая модель поведения» американских властей.

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— Вы можете наблюдать закономерность: в 2016 году предпринимались попытки вмешательства в выборы внутри страны, но они пустили российскую дымовую завесу; в 2020-м была попытка вмешательства изнутри, и они опять же использовали российскую дымовую завесу, — напомнил политик.

Он подчеркнул, что никаких доказательств власти США так и не смогли предоставить, а потому все обвинения остаются голословными.

— Я не куплюсь на их рассказы, — заявил экс-кандидат.

Бывший кандидат от республиканцев на пост президента США Вивек Рамасвами в январе отказался баллотироваться на выборах в знак поддержки своего коллеги, экс-президента Штатов Дональда Трампа. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, у кого из кандидатов больше шансов победить.

Представитель аппарата директора национальной разведки США указал, что попыток внешних сил вмешаться в выборы 2024 года не было зафиксировано.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От республиканцев претендует бывший глава государства Дональд Трамп. От демократов кандидатом был действующий хозяин Белого дома Джо Байден, однако позднее он снялся с выборов, а его место кандидата от «синих» заняла нынешний вице-президент США Камала Харрис. «Вечерняя Москва» оценила шансы возможной кандидатки.