Сийярто высмеял критику Венгрии из-за проекта виз для россиян

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал критику в адрес своей страны, которая стала поступать после создания проекта по введению рабочих виз для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова спикера венгерского правительства Золтана Ковача.

По словам Ковача, Сийярто счел критику в адрес Венгрии «смехотворной». Он также добавил, что критикующие из стран Евросоюза уделяют проблемам Венгрии «непропорциональное» внимание.

«Сийярто раскритиковал протест стран Прибалтики против венгерской программы национальных карт, назвав ее "смехотворной и нечестной", указав на непропорциональное внимание к Венгрии, несмотря на то, что в ней находится минимальное число россиян по сравнению с другими странами ЕС», — заявил он.

Ранее Венгрия смягчила условия въезда для россиян и белорусов.