Вучич выразил готовность обсудить с Путиным годовщину освобождения Белграда

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным 80-летие освобождения Белграда. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал по итогам встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко. По словам Вучича, он готов обсудить с Путиным вопрос годовщины освобождения, а также двустороннее сотрудничество между странами.

«Мы разговаривали о приглашении, которое Сербии и мне лично направлено для присутствия на большом саммите БРИКС. Я немногим ранее получил список участников, который, должен признать, не просто большой, но речь идет об исключительно сильных, важных и мощных государствах. Послу РФ до этой встречи я уже сказал в благодарность за приглашение… уверен, что мы эти разговоры продолжим с президентом Путиным - и об освобождении Белграда, и обо всем остальном», — заявил он.

Вучич рассказал, когда последний раз беседовал с Путиным

Ранее Вучич напомнил о ведущей роли советских солдат в освобождении Белграда.