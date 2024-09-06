Трамп сделал заявление после отсрочки приговора

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что суду в Нью-Йорке следовало не переносить ему вынесение приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, а закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Ранее суд Нью-Йорка перенес с 18 сентября на 26 ноября вынесение приговора Трампу, таким образом слушание состоится уже после президентских выборов, которые пройдут 5 ноября.

"Охота на ведьм со стороны окружного прокурора Манхэттена была отложена, потому что все понимают, что нет никакого дела, и я не сделал ничего плохого, - написал он в социальной сети Truth Social. - Это дело должно быть законно закрыто в то время, когда мы готовимся к самым важным выборам в истории нашей страны".

В конце мая Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о подлоге финансовых документов. Он стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления. Вынесение приговора было назначено на 18 сентября.

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Поводом для расследования против экс-президента США стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс., чтобы она не разглашала информацию о связи с Трампом около 10 лет назад.

В 2018 году Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, включая выплаты Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензий Трампу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, оформив это через компанию Trump Organization как возмещение судебных издержек и сославшись на несуществующий юридический аванс. 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул в отношении Трампа обвинения по делу о выплатах Дэниэлс.