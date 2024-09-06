Сийярто четко обозначил позицию Венгрии по поставке оружия Украине

Госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии Золтан Ковач заявил, что министр иностранных дел страны Петер Сийярто подтвердил нежелание Будапешта поставлять оружие ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ковача, Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поставляла оружие Украине ранее, и не планирует начинать это делать. Он также добавил, что Будапешт остается предан идее дипломатии, «а не оружия».

«Он подтвердил приверженность Венгрии дипломатии, а не оружию, подчеркнув, что Венгрия остается единственным членом ЕС и НАТО, который не поставлял и не будет поставлять оружие Украине. "Больше оружия означает длительную войну, больше смертей и больше разрушений"», — заявил он.

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