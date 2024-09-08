Напарник Харрис сообщил о приоритете темы ЛГБТ в ее политике

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис видит своим внешнеполитическим приоритетом вопросы ЛГБТ* (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено). Об этом на предвыборном мероприятии в Вашингтоне заявил губернатор Миннесоты и напарник Харрис Тим Уолц.
«Она сделала соблюдение прав человека представителей ЛГБТ по всему миру приоритетом во внешней политике страны. Мы должны быть той страной, которая играет в этом ведущую роль», — сказал политик.
Историк из США предрек победу Харрис на выборах
Выборы президента США пройдут 5 ноября. За пост главы государства будут бороться Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон договорился с Белым домом о запрете на вывешивание любых флагов на территориях американских посольств, кроме официального флага страны. Под запрет попали ЛГБТ-флаги и знамя Конфедерации времен гражданской войны в США.
*международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено.