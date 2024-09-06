Трамп дал обещание по санкциям против России

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал отменить санкции в отношении России в случае победы на выборах. Об этом сообщает The New Republic.

По его мнению, своим санкциями против Москвы и Тегерана администрация действующего президента США Джо Байдена теряет Иран и Россию, а также дает Китаю шанс сделать свою валюту «доминирующей». Трамп убежден, что меры в отношении таких стран, как РФ, «ослабляют доллар».

«Существует так много конфликтов со всеми этими странами, что вы потеряете господство доллара», — добавил он.

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Трамп подчеркнул, что в случае победы на выборах намерен «использовать санкции как можно реже».